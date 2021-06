Dazn punta a 2 | 6 milioni di abbonati e Sky offre il nuovo pacchetto Calcio

(Di venerdì 25 giugno 2021), target a 2,6di clienti MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. Il dato di partenza sono i cinqueditotali che ha ancora oggi Sky Italia con tutta l’offerta televisiva (bar e attività commerciali compresi) che annovera anche Now. È a una parte di questo bacino chedopo aver messo sul piatto 840all’anno per aggiudicarsi i diritti tv delle 10 partite di giornata (7 in esclusiva) dei campionati 2021-2024 della Serie A. L’Ott di Len Blavatnik parte da una base utenti complessiva attuale di 1,6 ...

I NUMERI IN GIOCO:A 2,6 MILIONI DI ABBONATI Sky Italia, secondo le stime pubblicate oggi da Milano Finanza , vanta 5 milioni di abbonati complessivi se si considera tutto : satellite, ...Secondo indiscrezioni di stampaa raggiungere i 2,6 milioni di clienti dagli 1,6 della scorsa stagione.Sky ha comunicato il prezzo e la composizione del nuovo pacchetto Calcio, proprio mentre iniziano a filtrare gli obiettivi numerici di DAZN.