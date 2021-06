Basket | APU OWW Udine-Gevi Napoli 71-61 Sacripanti | “Sapevamo che sarebbe stata dura”

(Di sabato 26 giugno 2021) Le squadre APU OWWtorneranno in campo, ancora al PalaCarnera per gara 4, domenica 27 giugno alle 18,30. Sconfitta in trasferta per Lache in gara 3 della finale Playoff, perde al PalaCarnera con l’APUper 71-61. Il miglior realizzatore per laè Jordan Parks, 19

Advertising

antonellaa262 : Le squadre APU OWW Udine e Gevi Napoli torneranno in campo, ancora al PalaCarnera per gara 4, domenica 27 giugno al… - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket #DiretteNapoliBasket LIVE – Playoff Gara 3: Apu Udine-GeVi Napoli Basket, primo match point per… - GoldelNapoli : Apu OWW Udine-Gevi Napoli Basket, Si gioca gara 3 della Finale. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Apu OWW Udine-Gevi Napoli Basket, si gioca gara 3 della Finale, Sacripanti: 'Servirà grandissima energia' https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Apu OWW Udine-Gevi Napoli Basket, si gioca gara 3 della Finale, Sacripanti: 'Servirà grandissima energia' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket APU

Old Wild West Udine conquista gara - 3 della finale playoff di Serie A2 2020/2021 sconfiggendo GeVi Napoli con il punteggio di 71 - 61. Giuri miglior realizzatore con 23 punti, seguito da Johnson ...Venerdì 25 giugno, ore 20.45 Udine:Old Wild West - GeVi Napoli (Serie: 0 - 2 Napoli) TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2021 Al seguente link tutte le informazioni sul ...Sconfitta in trasferta per La Gevi Napoli Basket che in gara 3 della finale Playoff, perde al PalaCarnera con l’APU Udine per 71-61. Il miglior realizzatore per la Gevi è Jordan Parks, ...Apu Old Wild West Udine conquista gara-3 della finale playoff di Serie A2 2020/2021 sconfiggendo GeVi Napoli con il punteggio di 71-61. Giuri miglior realizzatore con 23 punti, seguito da Johnson e Pa ...