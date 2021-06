Atp Eastbourne 2021: Sonego batte Purcell in tre set e approda in finale (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzo Sonego ha sconfitto Max Purcell e ottenuto il pass per la finale dell’Atp 250 di Eastbourne 2021. L’azzurro non ha lasciato scampo all’avversario australiano, conducendo senza problemi e fissando il 6-1, 3-6, 6-1 conclusivo. Inaspettato black-out nel contesto del secondo parziale, con Sonego sin troppo passivo in uscita dal servizio e non più beneficiario delle proprie prime devastanti e necessarie per la strutturazione del suo tennis. Purcell galvanizzato dalle incertezze tattiche dell’opponente italiano e concreto; proprio nel momento psicologicamente più ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzoha sconfitto Maxe ottenuto il pass per ladell’Atp 250 di. L’azzurro non ha lasciato scampo all’avversario australiano, conducendo senza problemi e fissando il 6-1, 3-6, 6-1 conclusivo. Inaspettato black-out nel contesto del secondo parziale, consin troppo passivo in uscita dal servizio e non più beneficiario delle proprie prime devastanti e necessarie per la strutturazione del suo tennis.galvanizzato dalle incertezze tattiche dell’opponente italiano e concreto; proprio nel momento psicologicamente più ...

