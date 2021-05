Web marketing | come aumentare il volume di utenza sul proprio sito Internet

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Uno degli obiettivi più importanti per qualunque imprenditore attivo sul web è capire in che modo si può generare traffico web. Ovviamente, più c’è traffico e migliori sono i risultati che si possono conseguire,ci ha spiegato Andrea Preite, un guru del settore. Perché è importante il traffico? Per un centro commerciale, più sono le persone che lo visitano e più sono gli acquisti che verranno effettuati. Lo stesso discorso vale per unweb, per un blog, per un negozio su eBay, per una landing page o per una vetrina su Amazon. Qualunque sia il business online che è stato creato, è indispensabilela sua visibilità e agire per catturare l’attenzione dei potenziali clienti. Esistono diverse soluzioni che si possono mettere in pratica per convogliare il traffico verso ilweb: ...