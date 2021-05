Strage funivia: unico superstite un bimbo di 5 anni. Aperte le indagini (Di lunedì 24 maggio 2021) Un bambino di appena 5 anni è il solo superstite della Strage di Stresa, avvenuta ieri mattina, che rimane ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Mentre l’altro bambino, di 9 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. Il piccolo si trova intubato al Regina Margherita di Torino, ed è il solo superstite della sua famiglia. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni dalla procura di Verbania, con l’obiettivo di capire cosa sia successo sulla funivia di Mottatore. Come riporta AGI, Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha istituito una commissione ispettiva che avrà il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il gravissimo incidente. L’impianto era stato revisionato nel 2016, ed era stato riaperto appena ieri, quando ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Un bambino di appena 5è il solodelladi Stresa, avvenuta ieri mattina, che rimane ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Mentre l’altro bambino, di 9, purtroppo non ce l’ha fatta. Il piccolo si trova intubato al Regina Margherita di Torino, ed è il solodella sua famiglia. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni dalla procura di Verbania, con l’obiettivo di capire cosa sia successo sulladi Mottatore. Come riporta AGI, Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha istituito una commissione ispettiva che avrà il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il gravissimo incidente. L’impianto era stato revisionato nel 2016, ed era stato riaperto appena ieri, quando ...

