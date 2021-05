Rick e Morty: Zack Snyder vorrebbe dirigere un lungometraggio (Di lunedì 24 maggio 2021) Il regista Zack Snyder dirigerebbe volentieri un lungometraggio della serie animata Rick e Morty. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni. L’intervista a Snyder Zack Snyder, il famoso regista che ha diretto la sua personale cut di Justice League, ha mostrato un certo interesse verso la serie animata di punta della Adult Swim.Infatti, durante una sua recente intervista per The Film Junkee, si è discusso della possibilità di Snyder di dirigere una commedia, il regista ha risposto così: “Non ho in mente una commedia che potrei dirigere, se parliamo di una commedia pura. Probabilmente un film di Rick and Morty sarebbe la cosa più vicina ad una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Il registabbe volentieri undella serie animata. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni. L’intervista a, il famoso regista che ha diretto la sua personale cut di Justice League, ha mostrato un certo interesse verso la serie animata di punta della Adult Swim.Infatti, durante una sua recente intervista per The Film Junkee, si è discusso della possibilità didiuna commedia, il regista ha risposto così: “Non ho in mente una commedia che potrei, se parliamo di una commedia pura. Probabilmente un film diandsarebbe la cosa più vicina ad una ...

