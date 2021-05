Petrolio in rialzo su stallo colloqui di Vienna sul nucleare iraniano (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in aumento dopo che è arrivato un potenziale intoppo ai colloqui di Vienna sul nucleare iraniano. Il presidente del parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha infatti dichiarato scaduto l’accordo che dava agli ispettori dell’AIEA (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) l’accesso ai filmati delle telecamere dei siti nucleari. Alle 10, i future sul greggio Brent di agosto hanno raggiunto i 67,31 dollari al barile, in rialzo di 0,99 dollari o dell’1,49%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in guadagno di 0,97 dollari, o dell’1,54%, a 64,56 dollari al barile.I prezzi del Petrolio sono scesi di quasi il 3% la scorsa settimana dopo che il presidente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono in aumento dopo che è arrivato un potenziale intoppo aidisul. Il presidente del parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha infatti dichiarato scaduto l’accordo che dava agli ispettori dell’AIEA (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) l’accesso ai filmati delle telecamere dei siti nucleari. Alle 10, i future sul greggio Brent di agosto hanno raggiunto i 67,31 dollari al barile, indi 0,99 dollari o dell’1,49%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in guadagno di 0,97 dollari, o dell’1,54%, a 64,56 dollari al barile.I prezzi delsono scesi di quasi il 3% la scorsa settimana dopo che il presidente ...

