Perché la proposta Letta non funzionerebbe

(Di lunedì 24 maggio 2021) Considero un po’ bizzarre le proposte di Enrico, da quando è segretario del Pd. In particolare, per quando riguarda il Fondo pro diciottenni alimentato da un prelievo fiscale aggiuntivo – sui patrimoni importanti – della imposta di successione mortis causa, condivido ciò che ha scritto Alessandro Barbano su Huffpost. Non mi pare, inoltre, che ladisia corredata di una credibile stima finanziaria, ma che resti confinata tra due grandezze del tutto incerte sia in entrata (il gettito fiscale annuo) sia in uscita (il numero dei diciottenni in possesso dei requisiti idonei a percepire la somma di 10mila euro), sia per l’esistenza o meno di condizionalità a cui subordinare l’erogazione. ‘’L’imposta di successione - scrisse Luigi Einaudi in un saggio pubblicato nel 1946 sulla rivista Risorgimento liberale - ‘’è ...