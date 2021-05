Lazio, Andreas Pereira: “In alcune partite avrei voluto dare di più alla squadra” (Di lunedì 24 maggio 2021) Andreas Pereira, su Instagram, ha scritto un lungo messaggio dove ha analizzato la sua stagione alla Lazio: “Se fai fatica a salire in volo, fai come l’aquila, rinnova le tue ali. È questa una delle tante cose che ho imparato in questa stagione alla Lazio. Il simbolo del club, una città incredibile, i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte. Tutti questi momenti sono serviti per un grande apprendimento”. Poi prosegue. “Tanti momenti di frustrazione, partite in cui avrei voluto dare di più alla squadra, più tempo, più me. A proposito dei momenti di gioia… la mia prima da titolare e il gol, i momenti delle vittorie negli ultimi minuti. Qui ho vissuto con compagni incredibili. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 24 maggio 2021), su Instagram, ha scritto un lungo messaggio dove ha analizzato la sua stagione: “Se fai fatica a salire in volo, fai come l’aquila, rinnova le tue ali. È questa una delle tante cose che ho imparato in questa stagione. Il simbolo del club, una città incredibile, i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte. Tutti questi momenti sono serviti per un grande apprendimento”. Poi prosegue. “Tanti momenti di frustrazione,in cuidi più, più tempo, più me. A proposito dei momenti di gioia… la mia prima da titolare e il gol, i momenti delle vittorie negli ultimi minuti. Qui ho vissuto con compagni incredibili. ...

