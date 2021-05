Covid nel mondo, preoccupano India e Argentina, Report americano conferma: è nato in laboratorio (Di lunedì 24 maggio 2021) Secondo il rapporto dell'intelligence Usa tre ricercatori cinesi di Wuhan si sono ammalati nel novembre 2019. In Europa e nell'America del nord rallenta ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 maggio 2021) Secondo il rapporto dell'intelligence Usa tre ricercatori cinesi di Wuhan si sono ammalati nel novembre 2019. In Europa e nell'America del nord rallenta ...

Advertising

SkyTG24 : Wsj: 'Tre ricercatori del laboratorio di Wuhan si ammalarono di Covid nel novembre 2019' - AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - Agenzia_Ansa : Tre ricercatori dell'istituto di virologia di Wuhan, in Cina, si sono ammalati nel novembre 2019 e hanno cercato as… - ACeschia : RT @Agenzia_Ansa: Tre ricercatori dell'istituto di virologia di Wuhan, in Cina, si sono ammalati nel novembre 2019 e hanno cercato assisten… - paoletti1002 : RT @laperlaneranera: Per mesi e mesi ci hanno divulgato che l'India rischiava l'Estinzione a causa della Pandemia Covid-19 Immagini di mort… -