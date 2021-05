Contributi pensione contratto part-time: come funzionano, calcolo (Di lunedì 24 maggio 2021) I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’INPS, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale Contributivo settimanale determinato. Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei Contributi settimanali per la pensione con contratto part-time era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 maggio 2021) I periodi non lavorati nei rapporti di lavoroverticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’INPS, anche per le gestioni private, neldei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimalevo settimanale determinato. Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero deisettimanali per laconera pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era ...

