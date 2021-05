Cinque famiglie distrutte nella trageia della funivia Stresa-Mottarone (Di lunedì 24 maggio 2021) Cinque famiglie devastate dall’incidente di Stresa: tre residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Una delle famiglie lombarde, quella residente a Pavia, era di origini israeliane.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 maggio 2021)devastate dall’incidente di: tre residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Una dellelombarde, quella residente a Pavia, era di origini israeliane....

Advertising

enpaonlus : Orrore ad Agropoli, cinque cuccioli di anatra uccisi a sassate da un gruppo di ragazzini - EugenioBerto70 : Cinque famiglie stroncate nell'incidente della funivia - enrydamy : RT @GazzettaDelSud: LE VITTIME DELLA TRAGEDIA | Cinque famiglie devastate dall’incidente di Stresa: tre residenti in Lombardia, una in E… - GazzettaDelSud : LE VITTIME DELLA TRAGEDIA | Cinque famiglie devastate dall’incidente di Stresa: tre residenti in Lombardia, una… - QdSit : #Mottarone, disastro #funivia, cinque famiglie sterminate -