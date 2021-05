Calciomercato Atalanta: per la porta primi contatti con Ospina (Di lunedì 24 maggio 2021) Terminato il campionato è ora di buttarsi completamente sulle imprevedibili e coinvolgenti dinamiche del Calciomercato. L’Atalanta, dopo aver ottenuto per la terza stagione di fila la qualificazione alla Champions League, sembra aver individuato il primo reparto da rinforzare per la prossima stagione. La società di Percassi, complice anche la probabile cessione di Gollini, deve intervenire tra i pali e il nome individuato è quello di David Ospina. Gian Piero Gasperini vuole un portiere di maggiore esperienza che sia anche sinonimo di garanzia ed il profilo del colombiano potrebbe rappresentare l’occasione perfetta. Ecco la situazione completa per questa trattativa che nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi. Calciomercato Atalanta: il prezzo e i primi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Terminato il campionato è ora di buttarsi completamente sulle imprevedibili e coinvolgenti dinamiche del. L’, dopo aver ottenuto per la terza stagione di fila la qualificazione alla Champions League, sembra aver individuato il primo reparto da rinforzare per la prossima stagione. La società di Percassi, complice anche la probabile cessione di Gollini, deve intervenire tra i pali e il nome individuato è quello di David. Gian Piero Gasperini vuole un portiere di maggiore esperienza che sia anche sinonimo di garanzia ed il profilo del colombiano potrebbe rappresentare l’occasione perfetta. Ecco la situazione completa per questa trattativa che nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi.: il prezzo e i...

