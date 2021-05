Verstappen vince a Montecarlo davanti a Sainz

(Di domenica 23 maggio 2021) MONACO) (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio di Monaco di Formula 1 salendo sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall’inizio alla fine e prendendosi anche la leadership del mondiale. L’olandese, scattatoa tutti dopo il ritiro di Charles Leclerc prima del via, è riuscito a precedere la Ferrari di CarlosJr e la McLaren di Lando Norris che completano il podio. Quarto al traguardo, invece, Sergio Perez con l’altra Red Bull che chiudea Sebastian Vettel con l’Aston Martin e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Solo settimo, invece, Lewis Hamilton con la Mercedes mentre a completare la top ten ecco l’altra Aston Martin di Lance Stroll, l’Alpine di Esteban Ocon e l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Ritirato per un problema alla ruota anteriore destra, invece, ...

Con questa vittoriapassa in testa alla classifica mondiale. [Le classifiche]Con questa vittoriapassa in testa alla classifica mondiale . Il live testuale F1: calendario e risultati - classifiche Gp Montecarlo: rivivi la diretta Tutti gli orari del Gp di ...Il pilota della Red Bull passa al comando del mondiale piloti MONACO) (ITALPRESS) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1 salendo sul gradino più alto del podio dopo una gara ...Max Verstappen, Sainz e Norris; prima volta sul podio per tutti e tre al Gp di Monaco, quinto gran premio della stagione vinto dal pilota olandese della Red Bull che supera anche Hamilton (7°) in ...