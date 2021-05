Test antidroga per Damiano dei Maneskin, la comunicazione dell’Eurovision (Di domenica 23 maggio 2021) Test antidroga per Damiano dei Maneskin: dopo i video e le insinuazioni social che stanno facendo il giro del mondo, il cantante si sottoporrà ad accertamenti volontari. I Maneskin avevano già comunicato su Instagram di essere disponibili ad effettuare Test antidroga, spiegando di non avere nulla da nascondere. Damiano aveva già risposto alle insinuazioni nella conferenza stampa di stanotte, quella che si è tenuta dopo la vittoria dell’Italia all’Eurovision Song ConTest 2021. Ora arriva una nota stampa da parte dell’EBU, l’ente che si occupa di organizzare il ConTest europeo. Si legge che l’EBU è a conoscenza dei video dalla Green Room e del dubbio che Damiano dei Maneskin ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 maggio 2021)perdei: dopo i video e le insinuazioni social che stanno facendo il giro del mondo, il cantante si sottoporrà ad accertamenti volontari. Iavevano già comunicato su Instagram di essere disponibili ad effettuare, spiegando di non avere nulla da nascondere.aveva già risposto alle insinuazioni nella conferenza stampa di stanotte, quella che si è tenuta dopo la vittoria dell’Italia all’Eurovision Song Con2021. Ora arriva una nota stampa da parte dell’EBU, l’ente che si occupa di organizzare il Coneuropeo. Si legge che l’EBU è a conoscenza dei video dalla Green Room e del dubbio chedei...

