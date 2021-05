Si ferma la colata di lava del vulcano Nyiragongo, in Congo (Di domenica 23 maggio 2021) La colata di lava scesa sulle pendici del vulcano Nyiragongo, nella Repubblica Democratica del Congo, si è fermata alla periferia della città di Goma. La colata ha interrotto la sua progressione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Ladiscesa sulle pendici del, nella Repubblica Democratica del, si èta alla periferia della città di Goma. Laha interrotto la sua progressione ...

Ultime Notizie dalla rete : ferma colata Eruzione del vulcano Nyiragongo in Congo: si ferma la colata. Migliaia in fuga. LE Anche se l'allarme sembra rientrato, dal fiume di lava, nerastro e sempre instabile, continuano a sprigionarsi fuoco e forti fumi. Il governo, dopo l'eruzione, aveva ordinato l'evacuazione della città ...

Si ferma la colata di lava del vulcano Nyiragongo, in Congo La colata di lava scesa sulle pendici del vulcano Nyiragongo, nella Repubblica Democratica del Congo, si è fermata alla periferia della città di Goma. La colata ha interrotto la sua progressione durante la notte per fermarsi nella periferia nord - est della città. Dal fiume di lava, nerastro e sempre instabile continuano tuttavia a sprigionarsi fuoco e ...

Anche se l'allarme sembra rientrato, dal fiume di lava, nerastro e sempre instabile, continuano a sprigionarsi fuoco e forti fumi. Il governo, dopo l'eruzione, aveva ordinato l'evacuazione della città ...