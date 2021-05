Rosa Perrotta e Pietro costretti a lasciare la casa di Milano: “Incaz…ti neri” (Di domenica 23 maggio 2021) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono andati a vivere a Milano Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione hanno avuto un brutto risveglio. Nello specifico, i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne sono alle prese con una situazione al quanto spiacevole che le ha provocato un problema abbastanza fastidioso. Chi segue L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 23 maggio 2021)Tartaglione sono andati a vivere ae il compagnoTartaglione hanno avuto un brutto risveglio. Nello specifico, i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne sono alle prese con una situazione al quanto spiacevole che le ha provocato un problema abbastanza fastidioso. Chi segue L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne: nuovi problemi per la coppia Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - #Uomini #Donne: #nuovi #problemi - 4n1mo51t1som1n4 : @TuLoSaioNo @AloneOnTheRopee Per me, sì. Il miracolo spallettiano avvenne quando si inventò il 4231 con Totti centr… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua #ROSAPERROTTA - MediasetTgcom24 : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua #ROSAPERROTTA - zazoomblog : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione brutta ‘sorpresa’ per la coppia: cos’è successo - #Perrotta #Pietro… -