Rigori Milan: è record assoluto in Serie A. La statistica (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan ottiene il 19esimo rigore in Serie A contro l’Atalanta. Mai nessuno ne aveva ottenuti tanti nella storia del campionato La stagione del Milan finisce con un rigore sul campo del Gewiss Stadium: Maehle atterra Theo Hernandez e Mariani fischia. Il stagione sono ben diciannove i penalty ottenuti dai rossoneri in Serie A: si tratta di un record. Quella di Pioli diventa infatti la prima squadra nella storia ad averne così tanti in una singola stagione. Superato il record del Milan stesso nel 1950-1951 e della Lazio della scorsa stagione: le due squadre ne avevano ottenuti diciotto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ilottiene il 19esimo rigore inA contro l’Atalanta. Mai nessuno ne aveva ottenuti tanti nella storia del campionato La stagione delfinisce con un rigore sul campo del Gewiss Stadium: Maehle atterra Theo Hernandez e Mariani fischia. Il stagione sono ben diciannove i penalty ottenuti dai rossoneri inA: si tratta di un. Quella di Pioli diventa infatti la prima squadra nella storia ad averne così tanti in una singola stagione. Superato ildelstesso nel 1950-1951 e della Lazio della scorsa stagione: le due squadre ne avevano ottenuti diciotto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fanpage : Il Milan stabilisce il nuovo record di rigori in serie A #AtalantaMilan - Emcap82 : #AtalantaMilan #BolognaJuve Milan: 20 rigori a favore e 5 contro. Juve: 10 rigori a favore e 9 contro. #LaJuveArrubba - LucaMaritano : RT @SandroSca: Record storico rigori a favore in A - Milan 2020-21: 19* - Lazio 2019-20: 18 - Milan 1950-51: 18 - Genoa 2019-20: 16 - Milan… - Bianconero4eve1 : @juventina____ Cosa dici? I rigori per il Milan erano tutti nettissimiiiiiii! ?? - Paolo72770056 : RT @SandroSca: Record storico rigori a favore in A - Milan 2020-21: 19* - Lazio 2019-20: 18 - Milan 1950-51: 18 - Genoa 2019-20: 16 - Milan… -