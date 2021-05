Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone | sale a 14 il numero dei morti

Leggi su agi

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Aggiornato alle ore 19.15 Gravissimo incidente sul, nella zona intorno a, in provincia di Verbania, dove si è staccata una. La conta delle vittime è andata aumentando di ora in ora e, secondo quanto si apprende, sono 14 le persone che hanno perso la vita. A viaggiare sullaal momento dello schianto sarebbero stati in 15: al Regina Margherita di Torino erano ricoverati in gravi condizioni due bambini, ma uno di circa 9-10, non ce l'ha fatta. All'ospedale di Verbania sarebbe ricoverato un adulto. Gli altri passeggeri sarebbero tutti deceduti. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relittomentre altri cadaveri sono stati trovati all'esterno. Il bambino più piccolo che ...