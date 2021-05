Pomezia, ancora “sorpassi criminali” in Via Giuseppe di Vittorio nel punto dove morì la 45enne (Di domenica 23 maggio 2021) Non bastano i tanti incidenti già avvenuti lungo la strada a sensibilizzare le coscienze degli automobilisti che transitano per la cosiddetta strada “nuova” che collega Pomezia a Torvaianica Alta. Parliamo dei circa 3 km e mezzo che si snodano tra Via Giuseppe di Vittorio, Via Gronchi e Via di Torvaianica Alta dove negli ultimi anni si sono verificati svariati sinistri di cui già tre dall’esito mortale senza contare gli altri comunque con gravi conseguenze. Eppure si continua a correre e a compiere manovre azzardate, spesso abbinando entrambe le cose. Lo sanno bene i residenti di Via Menabrea, stradina laterale che si immette in Via Giuseppe di Vittorio, che ogni volta si trovano “a rischiare la vita” a causa delle manovre spericolate compiute da chi procede in direzione Torvaianica. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Non bastano i tanti incidenti già avvenuti lungo la strada a sensibilizzare le coscienze degli automobilisti che transitano per la cosiddetta strada “nuova” che collegaa Torvaianica Alta. Parliamo dei circa 3 km e mezzo che si snodano tra Viadi, Via Gronchi e Via di Torvaianica Altanegli ultimi anni si sono verificati svariati sinistri di cui già tre dall’esito mortale senza contare gli altri comunque con gravi conseguenze. Eppure si continua a correre e a compiere manovre azzardate, spesso abbinando entrambe le cose. Lo sanno bene i residenti di Via Menabrea, stradina laterale che si immette in Viadi, che ogni volta si trovano “a rischiare la vita” a causa delle manovre spericolate compiute da chi procede in direzione Torvaianica. ...

