Playoff Serie C 2021, secondo turno fase nazionale: tabellone e accoppiamenti (Di domenica 23 maggio 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2021. Si fa sul serio ed entrano in scena le ultime tre teste di Serie, vale a dire le seconde classificate dei gironi. A loro si aggiungono le cinque squadre provenienti dal primo turno nazionale e la meglio piazzata in regular season tra queste sarà la quarta testa di Serie. Queste squadre giocheranno in casa il ritorno e potranno superare il turno anche in caso di parità di gol nel doppio confronto. Questo il tabellone aggiornato. tabellone Da definire vs Alessandria Da definire vs Padova Da definire vs Catanzaro Da ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie Lillard illumina, Portland sbanca Denver: ecco come è stato fermato Jokic l'ora dei playoff. È DameTime. Damian Lillard firma con 34 punti e 13 assist il trionfo di Portland in gara - ... 'Stiamo cercando di vincere la serie, non di prenderci il fattore campo - ha spiegato - . ...

Playoff serie B, la Lupiae Team Salento batte il Bari e vola in finale ... hanno battuto in gara secca, al 'PalaVentura' di Piazza Palio, per 73 - 33 i cugini baresi e si sono qualificati in finalissima playoff: in palio c'è l'ambita e sognata serie A. I salentini, dopo un ...

Playoff e playout Serie C, il calendario e le partite Sky Sport Palermo al via i playoff nazionali: c’è l’ostacolo Avellino PALERMO – Dopo aver superato il turno playoff della fase a gironi il Palermo si prepara alla fase nazionale. Per continuare a sognare i rosanero dovranno superare l’ostacolo Avellino. Questa volta la ...

Monza, dopo la delusione si pensa al futuro: ipotesi Pippo Inzaghi in panchina Inzaghi e altri nomi. Ma c’è già da pianificare il futuro, almeno per quanto riguarda la prossima guida tecnica. Se Pippo Inzaghi dovesse liberarsi dal Benevento (dopo la retr ...

