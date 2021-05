Parma | comunicato l’esonero a D’Aversa | out anche il ds Carli

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la sconfitta maturata ieri nell’ultimo turno di campionato, ilhaal tecnicoe al dsDopo la sconfitta maturata ieri contro la Sampdoria per 3-0 nell’ultimo turno di campionato e la già matematica retrocessione in Serie B, ilhaa Robertoche non sarà più il tecnico dei gialloblù. A riportare la notizia è SkySport e pare cheil direttore sportivonon farà più parte del progettoinsieme al tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo la vittoria di ieri sulstaff e giocatori della Sampdoria sono ufficialmente in vacanza. Ildel club La Sampdoria rompe le righe e va in vacanza. I blucerchiati si ritroveranno nelle prossime settimane a ......DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Ieri ha ufficialmente... Per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, c'è il già retrocesso. Nel turno ...L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma la decisione è stata presa da tempo. Il Parma ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa e Marcello Carli. I risultati fallimentari della stagione appena fin ...Non sarà Roberto D'Aversa l'allenatore dei ducali per la prossima stagione. La società gli avrebbe già comunicato l'esonero.