Non è l’Arena, ospiti stasera, 23 maggio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera, domenica 23 maggio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventottesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 23 maggio 2021 La puntata si apre con il caso Formigoni: l’ex governatore della Lombardia, condannato per corruzione, ha infatti riottenuto il vitalizio su decisione del Consiglio di garanzia del Senato, suscitando numerose polemiche in merito e facendo sorgere il dubbio che possa essere un precedente. In studio, a parlarne, Maurizio Paniz, Peter Gomez, Vauro e Felice Besostri. Spazio, poi, al caso Grillo, con nuovi elementi sulla chat dei ragazzi -tra cui il Ciro Grillo, figlio di Beppe- ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera, domenica 23, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventottesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 23La puntata si apre con il caso Formigoni: l’ex governatore della Lombardia, condannato per corruzione, ha infatti riottenuto il vitalizio su decisione del Consiglio di garanzia del Senato, suscitando numerose polemiche in merito e facendo sorgere il dubbio che possa essere un precedente. In studio, a parlarne, Maurizio Paniz, Peter Gomez, Vauro e Felice Besostri. Spazio, poi, al caso Grillo, con nuovi elementi sulla chat dei ragazzi -tra cui il Ciro Grillo, figlio di Beppe- ...

NekOfficial : 21/05/17 4 anni fa, sembra ieri. Il mio primo incredibile live in Arena. Non vedo l’ora di tornare sul palco quest’… - VittorioSgarbi : Questa sera sarò ospite a “Non è l’Arena” su La7. @nonelarena - EmilyPennimans : @meekosounds Secondo me deve essere al chiuso tipo per forza, quindi non l'arena, un bel palazzetto al chiuso dove… - alessiadaniele8 : RT @diminombreee: l'Eurovision a Sanremo o all'arena di Verona sarebbe la cosa più iconica ma purtroppo non si può - diminombreee : l'Eurovision a Sanremo o all'arena di Verona sarebbe la cosa più iconica ma purtroppo non si può -