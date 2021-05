Napoli-Verona: Rrahmani firma il gol dell’ex sugli sviluppi di un calcio d’angolo (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Amir Rrahmani trova un gol importantissimo che sblocca la gara Napoli-Verona. Cambia il punteggio al Diego Armando Maradona grazie alla rete firmata dall’ex del match. sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore kosovaro è stato il più lesto ad avventarsi sulla palla, sporcata da Osimhen, ed ha battuto Pandur. Rrahmani, che l’anno scorso vestiva la maglia del Verona, non ha esultato. Tuttavia, in cuor suo, è consapevole di aver messo a referto un gol di notevole importanza. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Amirtrova un gol importantissimo che sblocca la gara. Cambia il punteggio al Diego Armando Maradona grazie alla reteta dall’ex del match.di un, il difensore kosovaro è stato il più lesto ad avventarsi sulla palla, sporcata da Osimhen, ed ha battuto Pandur., che l’anno scorso vestiva la maglia del, non ha esultato. Tuttavia, in cuor suo, è consapevole di aver messo a referto un gol di notevole importanza. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

