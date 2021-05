Match di cartello contro la Fc Messina | la Gelbison all’assalto del secondo posto

(Di domenica 23 maggio 2021) VALLO DELLA LUCANIA – La sconfittail Castrovillari nel turno infrasettimanale ha sicuramente tolto un pizzico di fascino alla sfida odierna ma sicuramente lache farà visita oggi pomeriggio alla Fcvenderà cara la pelle. Se il primo, occupato dall’altro club di, appare ormai irraggiungibile ilè ancora alla portata della squadra di Ferazzoli. In tal senso decisivo è ilodierno. Sono tre i punti di vantaggio in classifica dei peloritani, con lache quindi potrebbe con un blitz conquistare unda dover poi difendere nelle ultime tre partite di regular season. Un vero e proprio sdiretto che il tecnico ...

Advertising

AlexMCM : Roma v Verona è il match di cartello della sesta giornata #MisterSerieA. Attendo i vostri pronostici ?? - AlexMCM : Atalanta v Roma è il match di cartello. Napoli e Verona provano ad allungare con due match alla portata. L’Inter sc… - papastrati : @Bizzarremedia La mia riflessione non era sull’approccio alla partita ma sulla impresentabilità di un match di cart… -

Ultime Notizie dalla rete : Match cartello

LA NAZIONE

E' iltra Brescia ed i liguri l'incontro diodierno: vincendolo, i lombardi approderebbero ai play - off blindando il secondo posto. La probabilità che ciò avvenga è piuttosto alta, ...... di Varedo, che ha ideato e registrato i nuovi modelli didi denominazione stradale e lo ...PER LA RIPARTENZA DI MILANO Notizia precedente Milano Tennis Academy - Lisa Pigato e ilda ...Il Forte dei Marmi oggi ospita il Fiorenzuola in lotta per il primo posto. Amoroso deve risollevare i suoi dopo la sconfitta nel derby ...Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.