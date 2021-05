LIVE Brindisi-Virtus Bologna 18-24, Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore delle V Nere a metà secondo quarto (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-26 Penetrazione di Adams. Teodosic fa 0/2, 4’45” sul cronometro del secondo quarto, possesso Virtus. Fallo antisportivo di Harrison nei confronti di Teodosic. 20-24 2/2 Zanelli. Fallo di Pajola che manda in lunetta Zanelli. Arriva il primo time out della partita dalla panchina dell’Happy Casa Brindisi. 18-24 Alibegovic si appoggia al vetro dal post basso. 0/2 Harrison, 8’35” da giocare nel secondo quarto, 0-2 la situazione falli. Fallo di Teodosic che manda nuovamente in lunetta D’Angelo Harrison. 18-22 SCHIACCIATA di Hunter, sull’alley oop alzato da Teodosic. 18-20 2/2 Harrison. Persa della Virtus e Alibegovic è costretto a fermare Harrison con un fallo, liberi. 16-20 TEODOSIC! Terza tripla ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-26 Penetrazione di Adams. Teodosic fa 0/2, 4’45” sul cronometro del, possesso. Fallo antisportivo di Harrison nei confronti di Teodosic. 20-24 2/2 Zanelli. Fallo di Pajola che manda in lunetta Zanelli. Arriva il primo time out della partita dalla panchina dell’Happy Casa. 18-24 Alibegovic si appoggia al vetro dal post basso. 0/2 Harrison, 8’35” da giocare nel, 0-2 la situazione falli. Fallo di Teodosic che manda nuovamente in lunetta D’Angelo Harrison. 18-22 SCHIACCIATA di Hunter, sull’alley oop alzato da Teodosic. 18-20 2/2 Harrison. Persa dellae Alibegovic è costretto a fermare Harrison con un fallo, liberi. 16-20 TEODOSIC! Terza tripla ...

zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna 18-24 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore delle V Nere a metà secondo quarto -… - sportface2016 : #LBAPlayoff LIVE - Brindisi e Virtus Bologna si sfidano in gara-1 della serie di semifinale: segui gli aggiornam… - FrancescoLivo_ : ??IL PALLONE GONFIATO LIVE, dalle 20:15 su @telesanterno e pagina FB @Pall_Gonfiato Tutto in una notte. Il… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: gara-1 semifinale playoff in tempo reale - #Brindisi-Virtu… - EmmeKaa29 : RT @cooperazione_it: MEET THE MEETING. ?? Sabato 15 maggio ? 18.30 live il lancio del @MeetingRimini su ?? -