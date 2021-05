L'Inter saluta con una manita all'Udinese (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter fa festa e chiude il campionato battendo nettamente (5-1) l’Udinese a San Siro. Fuori dallo stadio ci sono migliaia di tifosi che hanno accolto la squadra all’arrivo, dentro sono stati ammessi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 23 maggio 2021) L’fa festa e chiude il campionato battendo nettamente (5-1) l’a San Siro. Fuori dallo stadio ci sono migliaia di tifosi che hanno accolto la squadra all’arrivo, dentro sono stati ammessi...

Advertising

serieAnews_com : ?L'#Inter saluta il campionato con una cinquina e 91 punti, come il #Napoli nella stagione 2017/18 #SerieA… - ilbossdelcalci1 : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @DAZN_IT @SerieA paolo, mio zio dice di essere un tuo vecchio… - artil_kulloraj : @Inter Una domanda Mirko saluta tutti ma Mirko chi lo saluta ?? ????????????? - BausciaCafe : Nk19 - Suggerimento per Lautaro in mezzo all'area, tiro del Toro deviato che favorisce di nuovo l'inserimento di As… - InteristDrew : @Inter_en @SkySport Kherson! Saluta da Ucraina! Sempre Forza Inter! ??? -