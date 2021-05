La festa granata per tutta la famiglia

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 23 maggio 2021) di Monica De Santis Tanti, tantissimi bambini, con magliette, sciarpe e bandierine, hanno colorato ieri pomeriggio Largo?Campo, per una specialeper la promozione della Salernitana in Serie A. Speciale, perchè gli organizzatori, gli?Ultras del Centro?Storico di?Salerno hanno voluto che i protagonisti fosse proprio loro, i piccoli tifosi, quelli che un domani, si spera, andranno allo stadio a sostenere la squadra. Bandierine in omaggio per coloro che non le tenevano e coriandoli lanciati dai balconi.?Ed ancora cori da stadio e canzoni varie hanno animato lache è proseguita fino alle 20. Tanti, come abbiamo detto i bambini, accompagnati dai loro genitori, per lo più dai papà, ma vi erano anche tante mamme che non sono volute mancare all’appuntamento e divertirsi insieme ai propri cari. La ...