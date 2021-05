Giro d’Italia 2021, calma piatta tra i big a Gorizia: domani i verdetti del “tappone” di Cortina (Di domenica 23 maggio 2021) La seconda settimana del Giro d’Italia 2021 si avvia alla conclusione e la quindicesima tappa porta al primo sconfinamento di questa edizione. Si arriva infatti a Gorizia, con un circuito italo-sloveno che vede ancora una volta arrivare la fuga di giornata. A trionfare è Victor Campanaerts, un cronoman che oggi si reinventa attaccante e lo fa nel migliore dei modi andando a precedere tutti i compagni di avventura. Il belga precede nello sprint a due Oscar Riesebeek e si interrompe quindi la serie di tre vittorie di tappa italiane: per i colori azzurri sono da registrare il quarto posto di Simone Consonni, solitamente pesce-pilota di Elia Viviani, e il sesto posto di un veterano come Dario Cataldo. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA 15^TAPPA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAGELLE DI OGGI Per gli uomini di classifica una vera e ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) La seconda settimana delsi avvia alla conclusione e la quindicesima tappa porta al primo sconfinamento di questa edizione. Si arriva infatti a, con un circuito italo-sloveno che vede ancora una volta arrivare la fuga di giornata. A trionfare è Victor Campanaerts, un cronoman che oggi si reinventa attaccante e lo fa nel migliore dei modi andando a precedere tutti i compagni di avventura. Il belga precede nello sprint a due Oscar Riesebeek e si interrompe quindi la serie di tre vittorie di tappa italiane: per i colori azzurri sono da registrare il quarto posto di Simone Consonni, solitamente pesce-pilota di Elia Viviani, e il sesto posto di un veterano come Dario Cataldo. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA 15^TAPPA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAGELLE DI OGGI Per gli uomini di classifica una vera e ...

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - giroditalia : Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazion… - RaiSport : #Giro ?? 15ª tappa Maxi caduta all'avvio. La corsa è stata neutralizzata per circa 30 minuti. Tra i corridori coinv… - pagurobernardo : RT @poilofaccio: A chicchi è l'Eurovision mica il giro d'Italia - fedescozia : RT @Fanta_Cycling: Victor Campenaerts vince la quindicesima tappa del Giro d’Italia. Terza vittoria per il team @QhubekaAssos in questo @gi… -