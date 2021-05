Funivia caduta sul Mottarone, precipitata da 20 metri e poi rotolata (Di domenica 23 maggio 2021) La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi”. A ricostruire la dinamica dell’incidente è Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania intervenuto sull’incidente della Funivia sul Mottarone dove hanno perso la vita 13 persone. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e l’impatto è stato devastante tanto che alcuni corpi sarebbero stati sbalzati e trovati ad alcuni metri di distanza dal cavo tranciato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone èper “15-20, poi ha rotolato per qualche decina die si è fermata contro due tronchi di alberi”. A ricostruire la dinamica dell’incidente è Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania intervenuto sull’incidente dellasuldove hanno perso la vita 13 persone. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e l’impatto è stato devastante tanto che alcuni corpi sarebbero stati sbalzati e trovati ad alcunidi distanza dal cavo tranciato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - SkyTG24 : Precipita la funivia tra Stresa e il Mottarone: ci sarebbero almeno 4 vittime - vicky_ctr : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - vicky_ctr : RT @emergenzavvf: ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, i… -