E' stato protagonista di un brutto incidente a Firenzuoila, nell'. E' stato trasportato con l'elisoccorso in un ospedale di Bologna. Vittima dell'incidente un uomo di 67 anni, caduto in una zona impervia. Secondo le prime informazioni l'uomo viaggiava su un mezzo a motore, sembra un

Firenzuola: cade da quad in Alto Mugello. Ricoverato in codice rosso

FIRENZUOLA (FIRENZE) – E’ stato protagonista di un brutto incidente a Firenzuola, nell’Alto Mugello. E’ stato trasportato con l’elisoccorso in un ospedale di Bologna. Vittima dell’incidente un uomo di ...Secondo le prime informazioni l'uomo è caduto mentre viaggiava su un mezzo a motore, sembra un quad. Soccorso dagli amici l'uomo è stato preso in carico dal Pegaso che lo ha portato in ospedale a Bolo ...