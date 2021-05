Fdi sogna lo Stato di polizia | inserire in Costituzione il diritto alla sicurezza pubblica

Advertising

MestaErrabunda : RT @globalistIT: - globalistIT : - CtzMaurizio : @fattoquotidiano Vorrei capire perché molti diano per scontato che a presiedere il #Copasir debba andare un melonia… - dvcaradonna : @evamarghe @paglialunga00 Forza Italia, invece, Berlusconi... la Lega propone Draghi ma sogna Borghezio, FdI ha Cro… - mamo75r : @PoliticaPerJedi @gloquenzi Credo che dx se la giochi proprio bene, strategia win win tra Lega e FdI. Salvini prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi sogna

Globalist.it

... che richiedono una maggiore e più efficace protezione da parte delle competenti autorità e dello Stato", sostengono la presidente, capogruppo e vice capogruppo dialla Camera. ad_dyn "La ..."Morte di un trap boy" racconta la fine violenta di un ragazzino chela musica. "Troppi preti ... In "Orango Tango" ci sono frecciatine per Giorgia Meloni, la leader di, e il presidente della ...Una pdl costituzionale (presentata in commissione Affari Costituzionali firmata da Giorgia Meloni e altri) che prevede l'integrazione "la Repubblica tutela la sicurezza dei cittadini", al primo comma ...La cantautrice racconta: «Avevo voglia di divertire. E ci sono frecciatine per Giorgia Meloni, la leader di FdI, e il presidente della Campania, Vincenzo De Luca» ...