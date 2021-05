F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Monaco Montecarlo 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 23 maggio 2021) Leil quinto Gran Premio della stagionedi Formula 1, la gara che si è tenuta anel Principato di. Vince Max Verstappen davanti a Carlos Sainz, terzo posto per Lando Norris. Delusione Hamilton, solo settimo e scavalcato in classifica, Bottas addirittura ritirato, mentre Leclerc, in pole, non prende parte alla gara. Di seguito ledel Mondiale. ORDINE DI ARRIVO GRAN PREMIOLA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 105 Lewis Hamilton 101 Lando Norris 56 Valtteri Bottas 47 Sergio Perez 44 Charles Leclerc 40 Carlos Sainz 38 Daniel Ricciardo 24 Pierre Gasly 16 Esteban Ocon ...