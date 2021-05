Di Fazio stupratore seriale? Altre tre ragazze lo accusano di abusi sessuali

(Di domenica 23 maggio 2021) Forse si trattava di uno: tresi sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio Di, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella da venerdì ...

Il Fatto Quotidiano

Forse si trattava di unoseriale: tre ragazze si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio Di, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato una ...Secondo l'indagine coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella, la studentessa della Bocconi che si è trovata a casa di Antonio Diil 27 marzo, totalmente priva di ...L'imprenditore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato una 21enne. Le tre giovani sarebbero alcune tra quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare.Per gli inquirenti si tratta di uno «stupratore seriale». Ha narcotizzato e violentato una studentessa 21enne. “L’ha spogliata e ha abusato di lei fotografandola, inerme e incosciente, nel suo lussuos ...