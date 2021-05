Calenda critica Letta: 'La proposta sulla tassa di successione è sbagliata e inattuabile' (Di domenica 23 maggio 2021) Lui non si pronuncia anche perché l'area politica a cui fa riferimento è poco propensa a tassare i ricchi o, comunque, ad aumentare la pressione fiscale. La dote successoria per i giovani costuita con ... Leggi su globalist (Di domenica 23 maggio 2021) Lui non si pronuncia anche perché l'area politica a cui fa riferimento è poco propensa are i ricchi o, comunque, ad aumentare la pressione fiscale. La dote successoria per i giovani costuita con ...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @RobertoMerlino1: @GuidoCrosetto Mi permetta di dire:1)Lo sanno anche i sassi che in mancanza di profili validi,il centrodx ha scelto il… - Straccia2 : RT @RobertoMerlino1: @GuidoCrosetto Mi permetta di dire:1)Lo sanno anche i sassi che in mancanza di profili validi,il centrodx ha scelto il… - FPuggini : RT @RobertoMerlino1: @GuidoCrosetto Mi permetta di dire:1)Lo sanno anche i sassi che in mancanza di profili validi,il centrodx ha scelto il… - CastellinoLuigi : RT @RobertoMerlino1: @GuidoCrosetto Mi permetta di dire:1)Lo sanno anche i sassi che in mancanza di profili validi,il centrodx ha scelto il… - Minutza2 : RT @RobertoMerlino1: @GuidoCrosetto Mi permetta di dire:1)Lo sanno anche i sassi che in mancanza di profili validi,il centrodx ha scelto il… -