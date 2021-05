Bremer non basta: il Toro chiude con un pari contro il Benevento (Di domenica 23 maggio 2021) Il Toro non riesce a regalarsi l'ultimo sorriso, fermandosi sul pari contro un Benevento arrivato all'Olimpico Grande Torino più per onor di firma. Al vantaggio di Bremer nel primo tempo, risponde ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Ilnon riesce a regalarsi l'ultimo sorriso, fermandosi sulunarrivato all'Olimpico Grande Torino più per onor di firma. Al vantaggio dinel primo tempo, risponde ...

Advertising

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - sportli26181512 : Bremer non basta: il Toro chiude con un pari contro il Benevento: Bremer non basta: il Toro chiude con un pari cont… - Toro_News : ? | FULL TIME Non basta il quinto sigillo stagionale di #Bremer, il #Toro si fa raggiungere da #Tello e non riesce… - GranataAndy : @1Dovahkiin Bremer centrale potrebbe essere un ipotesi...se non fosse ceduto.... - OpenGDB : Bremer (se non sbaglio era lui) non perde il vizietto del gol. 1-0 Torino. #TorinoBenevento -