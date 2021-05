Avellino, Di Somma non ci sta: “Vergogna, siamo stati penalizzati. Fatto una grande partita” (Di domenica 23 maggio 2021) Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Intervenuto ai microfoni della stampa, il direttore sportivo dell'Avellino Salvatore Di Somma ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina contro il Palermo di Giacomo Filippi. Dure le parole dell'esperto dirigente."Abbiamo Fatto una prestazione importante, abbiamo Fatto una grande partita specialmente nel primo tempo. Oggi ho assistito ad un qualcosa di vergognoso, non possiamo essere penalizzati in questo modo. Ci sono stati degli episodi in campo molto scorretti da parte di qualche calciatore del Palermo, tipo la scarpata in faccia a Fella e l’arbitro ha detto che non lo ha visto e può darsi che sia un fallo involontario. ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Intervenuto ai microfoni della stampa, il direttore sportivo dell'Salvatore Diha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina contro il Palermo di Giacomo Filippi. Dure le parole dell'esperto dirigente."Abbiamouna prestazione importante, abbiamounaspecialmente nel primo tempo. Oggi ho assistito ad un qualcosa di vergognoso, non posesserein questo modo. Ci sonodegli episodi in campo molto scorretti da parte di qualche calciatore del Palermo, tipo la scarpata in faccia a Fella e l’arbitro ha detto che non lo ha visto e può darsi che sia un fallo involontario. ...

