Xbox Game Pass: Microsoft sta aggiornando i server xCloud a Series X, streaming a livello di Stadia – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo Jez Corden Microsoft starebbe aggiornando i server xCloud a Xbox Series X, in modo che lo streaming di Xbox Game Pass sarà a livello di Google Stadia.. Secondo Jez Corden di Windows Central, Microsoft starebbe aggiornando i server xCloud di Seattle a Xbox Series X. L’obiettivo del colosso di Redmond è quello di migliorare sensibilmente la qualità dello streaming dei giochi Xbox Game Pass, in modo da perlomeno pareggiare il livello di Google Stadia. In una discussione sui dati ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo Jez CordenstarebbeX, in modo che lodisarà adi Google.. Secondo Jez Corden di Windows Central,starebbedi Seattle aX. L’obiettivo del colosso di Redmond è quello di migliorare sensibilmente la qualità dellodei giochi, in modo da perlomeno pareggiare ildi Google. In una discussione sui dati ...

