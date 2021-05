Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 16:30 (Di sabato 22 maggio 2021) Viabilità DEL 22 MAGGIO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DELLE CODE CHE CONGESTIONANO LA VIABILITA’ DELLA VIA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA, TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CAMBIAMO ARGOMENTO, RICORDANDO CHE A OSTIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, 23 MAGGIO, A ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)DEL 22 MAGGIOORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DELLE CODE CHE CONGESTIONANO LA VIABILITA’ DELLA VIA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA, TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CAMBIAMO ARGOMENTO, RICORDANDO CHE A OSTIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, 23 MAGGIO, A ...

Autostrada del Sole, chiusure notturne della stazione di Orvieto ...per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Fabro in entrata verso Firenze e quella di Attigliano in uscita per chi proviene da Roma. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e ...

