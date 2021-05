Tre accuse di violenza sessuale, due processi conclusi, uno in corso: Kennedy fu assolto. Tyson ebbe sei anni di carcere. Per Ciro Grillo come andrà a finire? (Di sabato 22 maggio 2021) (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Era l’inizio degli anni Novanta, ma gli anni Ottanta non erano veramente finiti. L’America fu scossa da due processi per stupro. Il primo contro William Kennedy Smith, nipote del senatore Ted, fratello di Jfk e di Bob: insomma, alla sbarra andava il rampollo della famiglia Usa più importante del dopoguerra. Il secondo contro Mike Tyson, campione mondiale dei pesi massimi, nero e brutale. I due processi erano complessi. Non nascevano da aggressioni di strada, disgustose ma facili da dirimere in giudizio. Avevano dinamiche relativamente simili: un uomo ricco e potente, abituato a non sentirsi dire quasi mai di no, o comunque ad aggirare i pochi no che sentiva, si era appartato con una donna, la quale sosteneva di essere stata forzata, ... Leggi su iodonna (Di sabato 22 maggio 2021) (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Era l’inizio degliNovanta, ma gliOttanta non erano veramente finiti. L’America fu scossa da dueper stupro. Il primo contro WilliamSmith, nipote del senatore Ted, fratello di Jfk e di Bob: insomma, alla sbarra andava il rampollo della famiglia Usa più importante del dopoguerra. Il secondo contro Mike, campione mondiale dei pesi massimi, nero e brutale. I dueerano complessi. Non nascevano da aggressioni di strada, disgustose ma facili da dirimere in giudizio. Avevano dinamiche relativamente simili: un uomo ricco e potente, abituato a non sentirsi dire quasi mai di no, o comunque ad aggirare i pochi no che sentiva, si era appartato con una donna, la quale sosteneva di essere stata forzata, ...

