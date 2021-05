Travolto e ucciso in strada: l'auto scappa, caccia al pirata a Roma (Di sabato 22 maggio 2021) Gravissimo incidente stradale mortale nella notte a . E' successo alle ore 3.54 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza via delle Robinie, di fronte al civico 801: secondo quanto appreso da , un uomo ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) Gravissimo incidentele mortale nella notte a . E' successo alle ore 3.54 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza via delle Robinie, di fronte al civico 801: secondo quanto appreso da , un uomo ...

Advertising

GraziaMarocco : RT @sara_turetta: Erano in due: la macchina lì ha scaricati lungo una strada molto trafficata. Il fratellino è stato travolto e ucciso poch… - Mariate48641882 : RT @sara_turetta: Erano in due: la macchina lì ha scaricati lungo una strada molto trafficata. Il fratellino è stato travolto e ucciso poch… - Veronic55288828 : RT @sara_turetta: Erano in due: la macchina lì ha scaricati lungo una strada molto trafficata. Il fratellino è stato travolto e ucciso poch… - pgmalusardi : RT @sara_turetta: Erano in due: la macchina lì ha scaricati lungo una strada molto trafficata. Il fratellino è stato travolto e ucciso poch… - luisannamesseri : RT @sara_turetta: Erano in due: la macchina lì ha scaricati lungo una strada molto trafficata. Il fratellino è stato travolto e ucciso poch… -