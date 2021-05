"Tornare in palestra contrasterà le conseguenze del Covid". Nerio Alessandri: è la soluzione, non il problema (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo dieci mesi di chiusura e un danno economico di 2 miliardi di euro, e oltre 200 mila persone senza lavoro nel 2020 nel settore delle palestre, come ha dimostrato l’indagine dell’International Fitness Observatory pubblicata un mese fa, il 24 maggio riaprono le palestre. Il governo infatti dà il via libera al protocollo sullo sport con le regole validate dal Comitato Tecnico Scientifico, come utilizzare un proprio tappetino o cambiarsi prima di arrivare in palestra, per ridurre al minimo gli assembramenti negli spazi comuni. “Le palestre – dice Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym– sono state chiuse per troppo tempo e penalizzate in maniera sproporzionata rispetto ad altri settori che hanno già riaperto”. “Andare in palestra fa bene alla salute”, aggiunge Alessandri. L’attività ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo dieci mesi di chiusura e un danno economico di 2 miliardi di euro, e oltre 200 mila persone senza lavoro nel 2020 nel settore delle palestre, come ha dimostrato l’indagine dell’International Fitness Observatory pubblicata un mese fa, il 24 maggio riaprono le palestre. Il governo infatti dà il via libera al protocollo sullo sport con le regole validate dal Comitato Tecnico Scientifico, come utilizzare un proprio tappetino o cambiarsi prima di arrivare in, per ridurre al minimo gli assembramenti negli spazi comuni. “Le palestre – dice, fondatore e presidente di Technogym– sono state chiuse per troppo tempo e penalizzate in maniera sproporzionata rispetto ad altri settori che hanno già riaperto”. “Andare infa bene alla salute”, aggiunge. L’attività ...

