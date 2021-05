Tommaso Zorzi e Mariano Catanzaro | La Verità sul Loro Rapporto!

(Di sabato 22 maggio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donnenelle ultime ore ha sganciato una notizia bomba che riguarda il suo rapporto con, vincitore del Grande Fratello Vip. Le sue dichiarazioni hanno lasciato i followers a bocca aperta! Ecco tutti i dettagli! E’ davvero una news inaspettata quella che sta circolando nelle ultime ore e che vede come protagonista. L’ex tronista di Uomini e Donne sgancia una bomba e lo fa senza filtri o dichiarazioni velate.che dopo l’esperienza del dating show di canale 5 lo abbiamo ritrovato a la Pupa e il Seccchione, per un po’ di tempo è stato lontano dai gossip. Intervistato però da RTL 102.5 News, ha fatto della ...

Advertising

TvTalk_Rai : TOCCA A TE! Vota le novità tv di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per 'Personaggio Rivelazione… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi vuole sapere la verità! #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Tommy con i fantasminiii ahahah @ElettraLambo @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi #elettralamborghini - Fortuna18473849 : RT @_boredmood_: Quindi. Tommaso Zorzi-GFVIP:? Måneskin-Festival di Sanremo:? Måneskin-Eurovision Contest:(?) Awed-Isola dei Famosi:(?) San… - Fortuna18473849 : RT @latteinpiedi: Votate i Maneskin all’ #Eurovision #escita #Eurovision2021 #ESC2021 Grazie Tommaso Zorzi con fancam utili https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Altro giro di scatti di nascosto per l'influencer milanese che non si trattiene e lancia una provocazione inaspettata: chi è il destinatario. Quando si parla di, il mondo del gossip concentra tutte le attenzioni sul personaggio. Il web influencer milanese è finito nuovamente sotto osservazione da un punto di vista sentimentale. Il colpo grosso ...L'opinionista dell'Isola, nonostante la stanchezza legata alle ore piccole fatte proprio per via del suo impegno nel reality di Canale 5, questo sabato ha preso un treno in direzione Bologna dove si è riunito a ...Tommaso Zorzi continua a dichiararsi single. Eppure una frequentazione nella sua vita c’è da qualche tempo. Poco, a onor del vero, ma c’è. Di chi si tratta? Di un altro Tommaso noto al piccolo schermo ...L'ereditiera ha dato l'annuncio sul settimanale Confidenze, dove ha assicurato di sentirsi a suo agio nel reality show condotto da Ilary Blasi ...