Tennis: Atp Lione, Musetti si arrende a Tsitsipas in semifinale (Di sabato 22 maggio 2021) Lione, 22 mag. (Adnkronos) - Non ce l'ha fatta Lorenzo Musetti ad accedere alla fine del torneo Atp di Lione. L'azzurro è stato eliminato in semifinale nel torneo Atp 250 da Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo. Dopo un ottimo primo set di Musetti, è salito in cattedra il greco che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-0 dopo un'ora e 43 minuti di gioco.

