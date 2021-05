Sono 4.717 i nuovi casi Covid, 125 i morti Scende all'1,6% l'indice di positività (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi Sono 4.717 (ieri 5.218) e con 286.603 tamponi (ieri 269.744), il tasso di positività Scende all'1,6% (ieri era all'1,9%). E' il dato più basso mai registrato dal 15 gennaio scorso, da quando cioè Sono stati introdotti i test rapidi nel conteggio di questo valore. I decessi Sono 125 (ieri 218) per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.153. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive Sono 39 in meno (ieri -75) con 64 ingressi del giorno, e scendono a 1.430, mentre i ricoveri ordinari calano di 437 unità (ieri -458) attestandosi a quota 9.488. La regione con più casi odierni è la ... Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Idi oggi4.717 (ieri 5.218) e con 286.603 tamponi (ieri 269.744), il tasso diall'1,6% (ieri era all'1,9%). E' il dato più basso mai registrato dal 15 gennaio scorso, da quando cioèstati introdotti i test rapidi nel conteggio di questo valore. I decessi125 (ieri 218) per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.153. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive39 in meno (ieri -75) con 64 ingressi del giorno, e scendono a 1.430, mentre i ricoveri ordinari calano di 437 unità (ieri -458) attestandosi a quota 9.488. La regione con piùodierni è la ...

