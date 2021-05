Shapovalov k.o. in due set: a Ginevra sorride Ruud, al secondo titolo in carriera (Di sabato 22 maggio 2021) Il norvegese Caper Ruud si aggiudica con pieno merito la finale del toneo di Ginvera battendo per 7 - 6 6 - 4 il candese Denis Shapovalov in un'ora e 42 minuti. È questo l'esito conclusivo di un ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Il norvegese Capersi aggiudica con pieno merito la finale del toneo di Ginvera battendo per 7 - 6 6 - 4 il candese Denisin un'ora e 42 minuti. È questo l'esito conclusivo di un ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Shapovalov k.o. in due set: a #Ginevra trionfa #Ruud! È il secondo titolo in carriera - AldoTorresani : Atp Ginevra 2021: Ruud batte Shapovalov in due set e conquista il titolohttps://www.sportface.it/tennis/atp-ginevra… - Gazzetta_it : #Shapovalov k.o. in due set: a #Ginevra trionfa #Ruud! È il secondo titolo in carriera - ElBuitr64021431 : Ruud si aggiudica il 250 di Geneve in due set su Shapovalov, 7-6, 6-4. - sportface2016 : #AtpGeneva 2021: #Ruud batte #Shapovalov in due set e conquista il titolo -