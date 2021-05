Samp | l' ultima di Ranieri è una festa | Parma travolto 3 - 0

(Di sabato 22 maggio 2021) L'ultimo atto di Claudiosulla panchina delladoria si conclude con unablucerchiata: tre a zero a uncomunque coraggioso e rimasto in partita sino a quando le forze e il ...

E dopo avere provato a invertire i ruoli con l'esterno (31', Quagliarella per Candreva, murato al momento della conclusione), laè riuscita comunque a fare il bis con Colley (diagonale di ...Prima del termine del primo tempooccasione per i rossoblu' con Djidji di testa, ma Terracciano dice di no. Il secondo tempo riprende sulla stessa falsariga del primo con i padroni di casa piu'...Sport - Quagliarella (S), 44' p.t. Colley (S), 18' s.t. Gabbiadini (S). Assist: 20' p.t. 18' s.t. Candreva (S). Sampdoria (4 - 4 - 2): Letica; Ferrari (35' s.t. Regini), Yoshida, Colley, Augello; ...Sampdoria - Parma 3-0, Cagliari - Genoa 0-1 e Crotone - Fiorentina 0-0 i risultati degli anticipi del sabato della 38esima giornata. Ultima fatica di campionato per sei squadre, impegnate in tre match ...