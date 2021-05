Returnal | Housemarque continuerà a realizzare grossi titoli AAA

Leggi su eurogamer

(Di sabato 22 maggio 2021)è sempre stato noto, all'interno del mondo videoludico, come uno studio indipendente focalizzato su esperienze arcade di piccole/medie dimensioni. Nonostante la nicchia fedele di fan che era riuscita a ritagliarsi, qualche anno fa gli sviluppatori annunciarono il proprio ritiro dal genere, in quanto non ritenuto sufficientemente proficuo. Questo, parecchio tempo dopo, portò alla nascita di, considerato a conti fatti il primo vero titolo AAA di, realizzato anche grazie alla sovvenzione di Sony. Leggi altro...