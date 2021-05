Pisa. Colpo d’arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre: muore bimbo di 11 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Pisa è sotto choc. In un centro della Provincia è morto in circostanze tragiche il figlio undicenne di un carabiniere in servizio a Livorno. Il bimbo è morto nella sua abitazione in provincia di Pisa. Il ragazzino ha fatto tutto da solo. L’undicenne ha preso la pistola d’ordinanza del padre. È partito in modo accidentale un Colpo alla testa. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell’Arma. Sentita l’esplosione i familiari sono accorsi e hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Leggi su laprimapagina (Di sabato 22 maggio 2021)è sotto choc. In un centro della Provincia è morto in circostanze tragiche il figlio undicenne di un carabiniere in servizio a Livorno. Ilè morto nella sua abitazione in provincia di. Il ragazzino ha fatto tutto da solo. L’undicenne ha preso lad’ordinanza del. Èin modo accidentale unalla testa. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell’Arma. Sentita l’esplosione i familiari sono accorsi e hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

