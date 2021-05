“Non dobbiamo essere tutte uguali”: le parole della Kostner non vanno giù ad Ilary Blasi? (Di sabato 22 maggio 2021) La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi ha registrato un nuovo calo degli ascolti, con il reality seguito da 2.520.000 spettatori (per il 15,7% di share) sconfitto dalla concorrenza su Rai 1 di Top Dieci, condotto da Carlo Conti. L’ennesimo risultato non positivo per il programma condotto da Ilary Blasi, che si avvicina al termine: mancano infatti altre tre puntate serali e questa (non indimenticabile) 15esima edizione del format sarà archiviata. E, a giudicare dai commenti sul web, non troppi ne sentiranno la mancanza. Isolde Kostner, il messaggio a tutto le donne Fra i temi di cui si sta parlando nel day after, un messaggio lanciato da Isolde Kostner non è passato inosservato, anche se messo a tacere lì per lì da Ilary Blasi. “Prima mi avete chiesto cosa è ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 maggio 2021) La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi ha registrato un nuovo calo degli ascolti, con il reality seguito da 2.520.000 spettatori (per il 15,7% di share) sconfitto dalla concorrenza su Rai 1 di Top Dieci, condotto da Carlo Conti. L’ennesimo risultato non positivo per il programma condotto da, che si avvicina al termine: mancano infatti altre tre puntate serali e questa (non indimenticabile) 15esima edizione del format sarà archiviata. E, a giudicare dai commenti sul web, non troppi ne sentiranno la mancanza. Isolde, il messaggio a tutto le donne Fra i temi di cui si sta parlando nel day after, un messaggio lanciato da Isoldenon è passato inosservato, anche se messo a tacere lì per lì da. “Prima mi avete chiesto cosa è ...

